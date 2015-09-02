Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:06
  0

Авиационный учебный центр планируют построить в Приморье

Авиационный учебный центр планируют построить в Приморье

Фото: Финам Аэро

Учебный авиацентр российский инвестор намерен построить в Артеме в рамках Свободного порта Владивосток. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Соглашение о намерениях в реализации инвестпроекта подписали первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев и руководитель ООО «Гранат» Василий Чихунов в рамках ВЭФ-2017. Инвестиции в проект составят не менее 114 миллионов рублей и создать почти 50 новых рабочих мест.

Планируется, что авиационный учебный центр «Гранат» будет готовить кадры для местных авиакомпаний, в том числе для внутренних региональных авиаперевозок.

Еще одно соглашение о намерениях по строительству учебно-производственного комплекса администрация Приморского края подписала на Восточном экономическом форуме с ООО «МИП ПРОГРЕСС». Компания планирует вложить в проект не менее 120 миллионов рублей. 

Еще одно соглашение о намерениях реализации инвестпроекта подписано с учредителем ООО «Завод комплексных металлических решений» Романом Безматерых. Компания в рамках Свободного порта Владивосток планирует организовать в Артеме производство профильных труб для строительства заборов и каркасов для теплиц. На новом предприятии будет создано не менее 70 новых рабочих мест. Объем вложений составит почти 400 миллионов рублей.

Всего в этом году на форуме по предварительным данным подписано более 200 соглашений на общую сумму почти 2,5 триллиона рублей. Приморский край подписал более 40 соглашений.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря