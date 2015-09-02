Авиационный учебный центр планируют построить в Приморье

Учебный авиацентр российский инвестор намерен построить в Артеме в рамках Свободного порта Владивосток. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Соглашение о намерениях в реализации инвестпроекта подписали первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев и руководитель ООО «Гранат» Василий Чихунов в рамках ВЭФ-2017. Инвестиции в проект составят не менее 114 миллионов рублей и создать почти 50 новых рабочих мест.

Планируется, что авиационный учебный центр «Гранат» будет готовить кадры для местных авиакомпаний, в том числе для внутренних региональных авиаперевозок.

Еще одно соглашение о намерениях по строительству учебно-производственного комплекса администрация Приморского края подписала на Восточном экономическом форуме с ООО «МИП ПРОГРЕСС». Компания планирует вложить в проект не менее 120 миллионов рублей.

Еще одно соглашение о намерениях реализации инвестпроекта подписано с учредителем ООО «Завод комплексных металлических решений» Романом Безматерых. Компания в рамках Свободного порта Владивосток планирует организовать в Артеме производство профильных труб для строительства заборов и каркасов для теплиц. На новом предприятии будет создано не менее 70 новых рабочих мест. Объем вложений составит почти 400 миллионов рублей.

Всего в этом году на форуме по предварительным данным подписано более 200 соглашений на общую сумму почти 2,5 триллиона рублей. Приморский край подписал более 40 соглашений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]