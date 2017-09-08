Новое время эфира программы "Вести Приморье. События недели"
С воскресения, 10 сентября изменяется время выхода в эфир программы "Вести Приморье. События недели» на телеканале Россия 1. Теперь всё самое главное и интересное что произошло за неделю редакция "Вести Приморье" приглашает вас обсудить в 9 часов 45 минут. Специальные репортажи, комментарии и интервью каждое воскресенье, в программе «Вести Приморье. События недели» в 9.45 на телеканале Россия 1!
Ведущие программы - Сергей Землянский,Станислав Бабко,Сергей Станчик
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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