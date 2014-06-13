Массовый заплыв «Дружба» состоится в Приморье
13 сентября во Владивостоке состоится массовый заплыв «Дружба», посвященный окончанию Второй мировой войны. Для участия в заплыве приглашаются все желающие. Среди иностранных гостей мероприятия будут пловцы из Китая.
Как сообщили в администрации Владивостока, сбор участников состоится в 9 часов на пляже бухты Патрокл. Старт заплыву будет дан в 11.30 с бухты Соболь. Дистанция заплыва составит два, три и пять километров и пройдет вдоль полуострова Басаргина с финишем в бухте Патрокл.
Участники мероприятия могут использовать специальное снаряжение – ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки и другие. Запрещается использовать дополнительные плавучие приспособления, такие, как плот, доска для плавания. Безопасность участников на воде будут обеспечивать катера сопровождения.
К заплыву допускаются спортсмены, достигшие 16 лет и имеющие соответствующую подготовку и снаряжение.
«Участники мероприятия несут полную ответственность за своё самочувствие, готовность к выполнению физических нагрузок и участию в соревнованиях, а также исправность и своевременную готовность своего снаряжения, о чём в мандатную комиссию мероприятия подаётся соответствующая декларация. Ее они смогут заполнить непосредственно перед заплывом», – рассказал Дмитрий Анашкин, президент федерации подводного спорта Приморского края.
Организаторы мероприятия: администрация приморской столицы, Федерация подводного спорта Приморского края и Дальневосточный клуб подводной охоты «Шаркфин».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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