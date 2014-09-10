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Анонс на 11 сентября

11 сентября во Владивостоке начнется завершающий этап гидравлических испытаний. На прочность проверят магистральные трубопроводы в Советском и Первомайском районах с 11 по 18 сентября.

С 11 по 29 сентября во Владивостоке в галерее Арка в рамках культурной программы 15-го Международного Кинофестиваля «Меридианы Тихого» пройдет выставка фотографий Андерса Петерсена «Кафе Лемитц». Вход свободный.

11 сентября — День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.

11 сентября — Всероссийский День трезвости.

11 сентября — День граненого стакана.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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