Анонс на 11 сентября
11 сентября во Владивостоке начнется завершающий этап гидравлических испытаний. На прочность проверят магистральные трубопроводы в Советском и Первомайском районах с 11 по 18 сентября.
С 11 по 29 сентября во Владивостоке в галерее Арка в рамках культурной программы 15-го Международного Кинофестиваля «Меридианы Тихого» пройдет выставка фотографий Андерса Петерсена «Кафе Лемитц». Вход свободный.
11 сентября — День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.
11 сентября — Всероссийский День трезвости.
11 сентября — День граненого стакана.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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