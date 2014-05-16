Ссора с молодым человеком стоила жительнице Хасанского района здоровья
Прокурор Хасанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1992 г.р. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Фигурант дела, будучи пьяным, поссорившись со своей девушкой 1991 года рождения, сначала избил ее, потом на своем автомобиле наехал на девушку. В результате потерпевшая получила различные телесные повреждения, в том числе закрытую тупую травму таза, переломы лонных и седалищных костей, закрытый перелом боковых масс крестца и др.
После произошедшего фигурант скрылся с места преступления.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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