В Приморье всё готово к проведению муниципальных выборов 10 сентября

Кампания по выборам депутатов Думы Владивостока вышла на финишную прямую. Сформировано и подготовлено к работе 236 стационарных, 3 временных и 73 судовых избирательных участка, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Об этом сообщил председатель Владивостокской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов сегодня, 8 сентября, на пресс-конференции. В ней также принял участие секретарь избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников.

По словам Романа Охотникова, традиционно на избирательных участках будет вестись контроль за ходом голосования и процедурой подсчёта голосов, в том числе с привлечением независимых наблюдателей.

«Исключить ошибки при подсчёте голосов и оформлении итоговых документов помогут информационные технологии. Прежде всего, это системы компьютерной обработки избирательных бюллетеней. Также в этом году мы впервые используем технологию машиночитаемого кода: результаты на каждом избирательном участке подсчитывается традиционным методом, после чего цифры с помощью специального программного обеспечения вводятся в компьютер. После обработки печатается итоговый бюллетень в QR-кодом. В ТИКе документы участковых комиссий обрабатывает сканер, читающий QR-код и передаёт данные в систему “ГАС-Выборы”. Кстати, после обработки бюллетеней QR можно отсканировать с помощью смартфона и посмотреть результаты голосования на данном участке», – рассказал Роман Охотников.

Он также отметил, что на избирательных участках во Владивостоке будет установлено 79 систем КОИБ, ими оснащена треть избирательных участков. А к весне 2018 года, когда будут проводиться выборы Президента РФ, комплексами обработки избирательных бюллетеней будет оснащено большинство избирательных участков в городе.

Также в ходе пресс-конференции была затронута тема контроля за возможными нарушениями во время избирательной кампании.

По словам Николая Кичатова, в целом кампания во Владивостоке проходит спокойно, за всё время в горизбирком поступило 17 обращений, из них половина касается проведения агитации. По досрочному голосованию – пять обращений. Все документы направлены в правоохранительные органы. В УВД края создана специальная группа по проверке таких случаев, которая работает в контакте с избирательными комиссиями.

В субботу, 9 сентября, в муниципальных образованиях края, где проводятся выборы, объявляется «день тишины», когда запрещена любая агитация за кандидата. В единый день голосования 10 сентября в Приморье пройдут 34 выборных кампании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]