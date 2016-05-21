Почти 1,5 млрд рублей планируют инвестировать в высокотехнологичное производство гражданского флота в Приморье
Уникальное производство на территории Свободного порта Владивосток планирует открыть российская компания. Соглашение о намерениях реализации проекта подписали первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев и учредитель ООО «Композитное кораблестроение» Дмитрий Волошенко в рамках ВЭФ-2017. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Проект предполагает создание судостроительного центра в Приморском крае. С 2017 по 2021 годы компания намерена построить более 120 судов, в том числе скоростные пассажирские судна, суда для транспортировки охлажденной рыбы, водные туристические комплексы, комплексы мониторинга акватории и прогулочные катамараны. Уникальные свойства композитных материалов позволяют изготавливать высокопрочные, легкие корпуса катеров и яхт, подводные крылья судов. Также из композитных материалов изготавливают спасательные шлюпки для танкеров, перевозящих нефтепродукты.
Предполагаемый объем инвестиций в проект – почти 1,5 миллиарда рублей, его реализация позволит создать более 500 новых рабочих мест.
Также в рамках третьего ВЭФ подписано соглашение о намерениях реализации строительства многопрофильного текстильного производства на территории ТОР «Надеждинская». Предполагается, что в проект будет инвестировано не менее 50 миллионов рублей, создано более 100 рабочих мест.
Кроме того, инвесторы намерены вложить более 450 миллионов рублей в строительство трехэтажного современного спортивно-развлекательного комплекса во Владивостоке. В нем будут размещены спортивный, тренажерный и танцевальный залы, зал для борьбы, фитнесс-центр, профессиональный скалодром, фитобар, а также детский центр. Кроме того, здесь планируют организовать студию звукозаписи и конференц-зал для проведения концертов и других публичных мероприятий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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