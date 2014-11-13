Владимир Путин заложил секции первых судов в ТОР «Большой Камень»

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной закладке первых судов в пятницу, 8 сентября, на судоверфи «Звезда» в Большом Камне. Главу государства сопровождал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Ровно год назад, в преддверии второго Восточного экономического форума, на базе завода «Звезда» с участием Президента был произведён запуск блока корпусных производств и окрасочной камеры. В завершающий день рабочего визита в Приморье, Владимир Путин вновь посетил производственную площадку территории опережающего развития «Большой Камень». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В этот день строящийся судостроительный комплекс представил первые результаты – на презентационной площадке четыре судовые конструкции размером с трехэтажный дом каждая, над которыми рабочие комплекса трудились год.

«Отрадно видеть, что здесь происходит, знаю не понаслышке. Приятно видеть, что этот масштабный проект, значимый для всей страны, уверенно развивается, идёт вперёд. Практические все работы на предприятии выполняются по графику. И, что крайне важно, уже начато строительство судов и морской техники», – обратился к собравшимся с приветственным словом глава государства.

Многофункциональным судам снабжения ледового класса уже присвоены имена – «Владимир Мономах», «Катерина Великая», «Святая Мария» и «Александр Невский». Памятную табличку на одной из секций в честь закладки установили Президент России и главный исполнительный директор ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» Игорь Сечин. Владимир Путин поблагодарил руководство и всех сотрудников «Звезды» за добросовестную работу и достигнутые результаты.

«Хочу поздравить вас с новым большим событием – закладкой четырех судов снабжения усиленного ледового класса, они будут изготовлены по заказу "Роснефти" и будут укреплять потенциал компании и всего отечественного ТЭКа, содействовать развитию Северного морского пути – чрезвычайно важного проекта для всей страны, но и не только для всей страны. Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение важной стратегической задачи – начать выпуск полноценной линейки средне- и крупнотоннажных судов и морской техники. Я знаю, что уже утверждён план загрузки предприятия до 2035 года, рассчитываю, что он будет выполнен, и не просто рассчитываю, а буду внимательно за этим следить», – заявил Президент.

Владимир Путин отметил, что основные заказчики судов должны своевременно передавать заявки на производство необходимой продукции, обратив внимание на то, что судоверфь способна этот план перевыполнить.

«Уверен, что коллектив предприятия хорошо понимает масштабы и важность стоящих задач и сделают все необходимое, чтобы создать здесь конкурентоспособный центр судостроения, готовый производить самую современную и востребованную продукцию. "Звезда" обязательно войдёт в число ведущих судостроительных верфей России и мира», – подчеркнул Президент.

Вместе с закладкой секций судов сегодня с опережением графика открыли тяжёлый достроечный стапель «Голиаф», оснащённый мощным грузоподъемным оборудованием. Аналогов данной конструкции больше нет нигде в мире – она позволяет перегружать суда весом до 40 тысяч тонн.

Опережающими темпами ведется строительство современного и крупнейшего в России сухого дока. Срок сдачи его в эксплуатацию – 2019 год. К отопительному сезону 2017-2018 года планируется подключить новую котельную. Кроме того, сейчас на территории завода проводится замена всех инженерных коммуникаций, подведён газ. Впервые в комплексе введены современные очистные сооружения, позволяющие нормализовать экологическую обстановку в городе и бухте.

«Можно с уверенностью сказать, что реализация проекта набирает обороты», – подчеркнул Игорь Сечин.

Ввести полномасштабное производство крупнотоннажных судов, танкеров, газовозов, добывающих платформ и буровых установок в Большом Камне планируется к 2024 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]