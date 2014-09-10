Все билеты на эксклюзивный показ "Матильды" во Владивостоке распроданы в течение дня

Зрители меньше, чем за сутки раскупили билеты на первый в России эксклюзивный показ фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

Первый в России эксклюзивный премьерный показ фильма "Матильда" режиссера А.Учителя пройдет во Владивостоке 11 сентября. Фильм рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, против нее активно выступают служители церкви и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября.

Показ фильма пройдет 11 сентября в четырех залах города. Всего в продаже было около 400 билетов. Они все распроданы. На время сеанса планируется усилить меры безопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]