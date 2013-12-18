Во Владивостоке произошло жестокое убийство в коммунальной квартире

Психически нездоровый житель Владивостока жестоко убил свою соседку по коммунальной квартире, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд в отношении местного жителя, который убил свою соседку.

По версии следствия, все произошло в одном из домов по ул. Минеров в г. Владивостоке. 29-летний житель краевого центра в общем коридоре коммунальной квартиры напал на свою соседку и нанес ей множество ударов в область головы и по телу ножом, часть из которых оказались смертельными. Всего на теле убитой эксперты зафиксировали свыше 100 ножевых ранений. В ходе расследования уголовного дела в отношении фигуранта проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Комиссия экспертов пришла к выводу о том, что нападавший страдает психическим расстройством и в момент убийства и сейчас не мог осознавать характер своих действий и руководить ими. При этом он опасен для окружающих.

Поскольку фигурант нуждается в принудительном лечении, прокурором района принято решение о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]