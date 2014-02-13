В Приморье мужчину будут судить за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность
28-летний житель Приморья обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в преступную группу, организации и руководстве исполнения кражи. Ему вменяется в вину пять преступных эпизодов. Перед судом также предстанут 6 несовершеннолетних. Они обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК Р по Приморскому краю Аврору Римскую, с августа по сентябрь 2016 года обвиняемый, отбывая наказание за совершение преступлений против собственности граждан, организовал и руководил совершением преступлений на территории города Находка. В преступную группу он привлек шесть несовершеннолетних юношей, разработал план совместной преступной деятельности. Под его руководством несовершеннолетние обвиняемые совершили кражи из пяти магазинов города Находки.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Стоит отметить, что за ранее совершенные преступления в 2014 году обвиняемый осужден судом и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. За вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, обвиняемому грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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