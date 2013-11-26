Следователь просит помочь в установлении личности найденной мертвой женщины

Следователь просит помочь в установлении личности женщины, обгоревший труп которой обнаружен 29 августа 2017 года в лесном массиве Уссурийской объездной дороги федеральной трассы А-370 (Владивосток-Хабаровск) на расстоянии 250 метров от проезжей части.

Приметы: возраст 20-35 лет, длина трупа ~ 145 см. (рост 150-155 см), худощавого телосложения, длина стопы 19 см. (размер обуви 34-35), окружность головы 50 см, волос русый.

Фрагменты одежды, предположительно: хлопчатобумажная рубашка в черно-серо-белую (сине-серо-белую) клетку, трикотажная футболка (майка) серого цвета, плавки хлопчатобумажные белые, брюки (бриджи) синтетические черные.

Зубной аппарат: верхняя челюсть выступает вперед, 1 зуб справа имеет скол, 6 отсутствует, 7 запломбирован, слева: 3, 6 отсутствуют, 7, 8 запломбированы. На нижней челюсти справа 5, 6 отсутствуют, слева 8 отсутствует. Остальные зубы целые.

На трупе обнаружен крестик из металла серого цвета (серебра) с фрагментом веревки.

Лицам, обладающим какой либо информацией просим сообщить в следственный отдел по г. Уссурийск СУ СК РФ по ПК, тел. следователя: 89244320885 (Роман Александрович) или в дежурную часть ОМВД России по г. Уссурийск тел: 8 4234 32-16-26.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]