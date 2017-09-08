Мощная гроза с молниями и дождем обрушилась на Владивосток(видео)
Вечером 8 сентября над Владивостоком разразилась мощная гроза с молниями и проливным дождем. Соцсети города сразу же наполнились эффектными фото и видео этого природного катаклизма,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @newsbox24.tv.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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