Мощная гроза с молниями и дождем обрушилась на Владивосток(видео)

Вечером 8 сентября над Владивостоком разразилась мощная гроза с молниями и проливным дождем. Соцсети города сразу же наполнились эффектными фото и видео этого природного катаклизма,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @newsbox24.tv.

Публикация от newsbox24.tv (@newsbox24.tv) Сен 8 2017 в 3:44 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]