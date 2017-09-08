На юге Приморья прошел град с "перепелиное яйцо"(видео)

В пятницу,8 сентября, в селе Безверхово Хасанского района на юге приморья прошел крупный град,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @primore_online.

Очевидцы,приславший видео на паблик, сообщают: "Вот этот грохот-это град идет, а град с перепелиное яйцо. Боимся,что он побъет все стекла в доме и машине"

Публикация от Приморье | Онлайн 🔵 (@primore_online) Сен 8 2017 в 5:17 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]