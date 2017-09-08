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На юге Приморья прошел град с "перепелиное яйцо"(видео)

На юге Приморья прошел град с

В пятницу,8 сентября, в селе Безверхово Хасанского района на юге приморья прошел крупный град,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @primore_online.

Очевидцы,приславший видео на паблик, сообщают: "Вот этот грохот-это град идет, а град с перепелиное яйцо. Боимся,что он побъет все стекла в доме и машине"


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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