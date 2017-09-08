На юге Приморья прошел град с "перепелиное яйцо"(видео)
В пятницу,8 сентября, в селе Безверхово Хасанского района на юге приморья прошел крупный град,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @primore_online.
Очевидцы,приславший видео на паблик, сообщают: "Вот этот грохот-это град идет, а град с перепелиное яйцо. Боимся,что он побъет все стекла в доме и машине"
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
01.07.2017 Мощный град обрушился на пригород Владивостока(фото,видео)
-
10.06.2017 Тропический ливень и град обрушились на Приморье
-
08.06.2017 Град прошел во Владивостоке
-
24.05.2017 На центральные районы Приморья обрушился мощный град(фото)
-
03.06.2016 В Покровке крупный град нанес вред автомобилям
-
31.05.2016 Во вторник днем на Владивосток обрушился град
Добавить комментарий