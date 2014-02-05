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Вчера, 15:32
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Анонс на 12 сентября

12 сентября в 11ю00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс - Дальний Восток" во Владивостоке (ул. Алеутская, 11, 5-й этаж, каб. 504) - пресс-конференция на тему: "Автопробег Сочи-Москва-Владивосток "Резервы человечества".

12 сентября в 12.00 на площади Борцам за власть Советов во Владивостоке - 21-ая выставка-ярмарка «Приморские продукты питания-2017» откроется парадом караваев.

12 сентября в 11.00 в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС - мастер-класс по каллиграфии общества «Дзуйун» (Япония).

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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