Анонс на 12 сентября

12 сентября в 11ю00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс - Дальний Восток" во Владивостоке (ул. Алеутская, 11, 5-й этаж, каб. 504) - пресс-конференция на тему: "Автопробег Сочи-Москва-Владивосток "Резервы человечества".

12 сентября в 12.00 на площади Борцам за власть Советов во Владивостоке - 21-ая выставка-ярмарка «Приморские продукты питания-2017» откроется парадом караваев.

12 сентября в 11.00 в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС - мастер-класс по каллиграфии общества «Дзуйун» (Япония).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]