Более 50 тысяч человек посетили «Улицу Дальнего Востока»

Более 50 тысяч гостей и жителей Приморья посетили фестиваль «Улица Дальнего Востока» на острове Русский во Владивостоке в минувшие выходные.

Для всех желающих на набережной ДВФУ на острове Русский работали павильоны всех девяти субъектов Дальнего Востока, Республики Корея, а также рыбный рынок и концертная площадка. Гости могли совершить виртуальные прогулки по заповедным уголкам регионов, попробовать продукцию из дикоросов, поучаствовать в мастер-классах по декоративному прикладному искусству и спортивным танцам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Приморье в этом году было представлено в виде гигантского лотоса и гор Сихотэ-Алинь, его посетители могли больше узнать об истории заселения региона, создании Тихоокеанского флота, а также о разнообразии морских и природных биоресурсов края.

По словам генерального директора Приморского краевого цента народной культуры Романа Нечаева, фестиваль в этом году вызвал большой ажиотаж у жителей и гостей края.

«В павильоне Приморского края гости университетской набережной с интересом рассматривали макет Владивостокской крепости, аквариум с обитателями Приморского океанариума, экспонаты краевого музея имени Владимира Арсеньева. Огромной популярностью пользовалась импровизированная съемочная площадка, которую мы создали вместе с Кинокомиссией Приморского края», – отметил он.

На рыбном рынке посетители пробовали и приобретали кулинарные изыски со всех регионов: морепродукты, напитки из дикоросов, варенье, мед, а также приморскую иваси.

Впервые на «Улице Дальнего Востока» в этом году работала площадка для сдачи норм ГТО, где любой желающий мог проверить свои спортивные возможности.

Напомним, фестиваль «Улица Дальнего Востока» открылся в рамках третьего Восточного экономического форума, который прошел 6-7 сентября в Приморье, на острове Русский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]