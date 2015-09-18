У следственного управления приморского СКР новый руководитель

11 сентября в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю состоялось мероприятие, посвященное представлению руководителя управления генерал-майора юстиции Грызыхина Сергея Александровича. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Аврору Римскую, старшего помощника руководителя управления, подполковник юстиции.

В мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор в Приморском крае Здоренко В.В., прокурор Приморского края Бессчасный С.А., председатель Приморского краевого суда Хижинский А.А., начальник УМВД России по Приморскому краю Афанасьев Н.Н., начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю Семыкин А.Ю., руководитель УФНС России по Приморскому краю Колесникова Г.В., вице-губернатор Приморского края Сыромятнов Г.Е., заместитель начальника УФСБ России по Приморскому краю Максименко В.И., временно исполняющий полномочия начальника ГУФСИН России по Приморскому краю Обломий Д.И., временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Дзуев В.В.

Представил руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю заместитель Председателя Следственного комитета России Лазутов Илья Валерьевич. Он огласил присутствующим Указ Президента Российской Федерации № 392 от 21 августа 2017 года в части назначения генерал-майора юстиции Грызыхина С.А. на занимаемую должность, вручил служебное удостоверение и пожелал ему успехов.

В ответном слове руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю выразил благодарность Президенту Российской Федерации и Председателю Следственного комитета за оказанное высокое доверие, заверив присутствующих, что им будут приложены максимальные усилия для приумножения успехов работы следственного управления в борьбе с преступностью.

Сергею Грызыхину 41 год, он родился в Омске, там же окончил государственный университет. Начал службу в органах прокуратуры в 1997 году, в 2007 году возглавил Западно-Сибирского следственного управления на транспорте (тогда еще при прокуратуре). Дважды был переназначен на свою должность – в 2011 и в 2013 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]