Приморцы установили новый мировой рекорд. 844 человека одновременно преодолели морскую милю на САП-бордах. Это катание на воде на специальной надувной доске с веслом. В минувшие выходные любителям этого вида спорта удалось побить рекорд Великобритании.

На старте очередь желающих войти в историю мирового уровня. Пока организаторы готовят старт, между спортсменами устроили веселую эстафету на берегу: какая команда быстрее передаст доску необычным способом.

Наталья Юкиш, участник рекорда мира: «В прошлом году подарили на день рождения САП. Жизнь переменилась полностью. Все лето с САПа не слезаем».

Юлия Старостина, участник рекорда мира: «Два км – это очень легкая дистанция. Сложность будет в том, что нас много и нужно не толкаться, чтобы все прошло организованно».

Дистанция — почти морская миля — 1600 метров через залив от поселка Белый парус на Де-Фризе до пляжа рядом с санаторием «Океан». На старте участникам на руку крепят регистрационный браслет. Теперь не спеша в воду и греби на другой берег мимо помощников судей, фиксирующих все на видеокамеру.

На финише спортсмен получает памятный значок. И уже через полчаса после старта было ясно: рекорд прошлого года в Англии — 390 участников — будет побит. Те, кто вернулся обратно, еще долго наблюдали, как стартуют все новые и новые желающие мировой славы.

Валентина Родионова, участница рекорда мира: «Не напрягаясь, 20 минут туда. Вода замечательная. Природа нам благоволит. Шли, веселились друг с другом. Распирает гордость. Надеюсь, что Владивосток побьет этот рекорд».

Яков Улькин, один из организаторов рекорда мира: «У нас на регистрации было больше 1000. И плюс еще приехали люди на месте регистрироваться. Мне сложно оценить, сколько было людей. Думаю, больше тысячи».

Несколько часов ушло у организаторов на то, чтобы озвучить новый рекорд мира. Теперь он — 844 участника. Организаторы говорят, могло быть и больше. В Приморье за два последних года продано более 3000 надувных досок.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]