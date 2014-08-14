Владимир Путин будет лично следить за работой судоверфи «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин будет лично следить за реализацией плана по выпуску линейки средне- и крупнотоннажных судов на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье. Об этом глава государства заявил во время посещения предприятия, на котором идет строительство нефтяных танкеров.

«Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи – начать выпуск полноценной линейки средне- и крупнотоннажных судов и морской техники», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что будет лично следить за реализацией этого плана.

«Я знаю, что уже утверждён перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. И не просто рассчитываю, а внимательно буду за этим следить, потому что это одно из ключевых условий успешной работы предприятия», – заявил он.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Владимир Путин похвалил сотрудников предприятия за его развитие и отметил, что практически все работы на «Звезде» выполняются по графику, и уже начато строительство судов.

Глава государства также добавил, что российские нефтяные компании должны увеличить количество заказов на строительство судов на заводе «Звезда», у предприятия есть потенциал для их выполнения.

«Не только "Роснефть", но и "Газпром", и "Новатэк", и другие наши компании. Должны выполнять этот план. И заранее вовремя делать эти заявки. А, может быть, даже и большие заявки. Потому что потенциал перевыполнения этого плана у "Звезды", безусловно, есть. И хочу отметить, что основные заказчики должны своевременно передавать технические требования для производства необходимой продукции», – отметил Президент.

В настоящее время в рамках режима ТОР «Большой Камень» на базе Дальневосточного завода «Звезда» создается современная судоверфь. Значимость проекта обусловлена тем, что здесь будут строиться такие крупнотоннажные объекты, как суда для освоения углеводородного потенциала арктического шельфа. В настоящее время нигде в мире не осуществляется промышленная добыча и транспортировка нефти и газа в условиях комплексного воздействия ледовых и других внешних нагрузок, характерных для перспективных российских месторождений.

По мнению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, современная верфь «СК «Звезда» – приоритетный проект для всей России. Запуск судоверфи позволит повысить уровень импортозамещения в крае, все промышленные предприятия Дальнего Востока получат заказы по межзаводской кооперации.

Более того, реализация инвестиционного проекта строительства судоверфи позволяет решить задачу социально-экономического развития территории – этому вопросу уделил особое внимание в своих докладах Президент России Владимир Путин на третьем Восточном экономическом форуме и в ходе заседания президиума Госсовета, прошедшему на полях ВЭФ. Отметим, что верфи создаются более 7,5 тысяч квалифицированных рабочих мест. Средняя зарплата здесь уже составляет 60 тысяч рублей, почти в два раза выше, чем в среднем по Приморью.

По поручению президента России Владимира Путина Приморский край участвует в создании объектов социальной инфраструктуры ТОР «Большой Камень». Так, по словам главы края, будут построены 750 квартир арендного жилья для будущих работников «Звезды» и объекты социальной инфраструктуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]