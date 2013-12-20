Житель Приморья пойдет под суд за убийство таксиста
Седственными органами в Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СУСК РФ по Приморскому краю, в ночь на 27 января 2017 года в селе Кондратеновка Уссурийского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая расплачиваться за услуги такси, нанес водителю не менее трех ударов ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 43-летний потерпевший умер.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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