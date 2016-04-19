Во Владивостоке стали известны окончательные данные голосования в городскую думу. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского
Во Владивостоке стали известны окончательные данные голосования в городскую думу. По партийным спискам победу одержала «Единая Россия». Второе место занимают коммунисты, за ними — ЛДПР. Четвертую и пятую позицию разделили социал-демократы. О том, как проходили выборы и об их итогах — далее.
Голосование в думу Владивостока на избирательных участках стартовало, как и положено, в восемь часов утра. Поставить галочку в бюллетене первыми пришли пенсионеры и люди среднего возраста. Всего в столице Приморья свои двери для голосования открыли 235 участков.
Людмила Осадчук, жительница г. Владивосток: «Живешь в России, в Приморском крае, в городе Владивостоке. Очень важно, кто будет стоять у руля. Кто будет руководить городом, в данном случае. Потому, что работаю в культуре и очень важно, как сегодня решаются проблемы культуры».
Владимир Найдун, житель г. Владивосток: «Человек должен быть решительный, держать свое слово. Будем считать, что он будет работать на благоустройство нашего города».
По партийным спискам «Единая Россия» набрала более 40 % голосов, КПРФ – чуть более 22 %. Третье место занимает ЛДПР — 11,5 %. Далее «Российская партия пенсионеров» – около 8 %, на пятом – «Справедливая Россия» – чуть более 7,5 % голосов. КПСС и народная партия «За женщин России» набрали мене 5 % голосов.
По предварительным данным, в 13 из 17 одномандатных округов победили представители партии «Единая Россия». Еще 4 мандата достаются представителям КПРФ.
Валентин Шуматов, председатель регионального отделения партии «Единая Россия»: «Принимало участие у нас семь партий, и результат партии «Единая Россия» составил 40.5. Это тоже хороший результат, мы его повысили по сравнению с прошлым годом».
Владивостокская дума пятого созыва начнет свою работу совсем скоро. Первое заседание в обновленном составе проведут уже в конце сентября.
Елена Новицкая, председатель думы г. Владивосток: «Мы будем обсуждать все вопросы со всеми партиями, потому что это представители определенного слоя населения города Владивостока, не учитывать мнения этой части населения, было бы не правильно».
На первом заседании в думе Владивостока путем тайного голосования пройдут выборы нового председателя, а также будут назначены председатели комитетов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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