Новый чартерный рейс может связать Приморье с Республикой Корея

В открытии прямого авиационного сообщения с Владивостоком заинтересовано руководство южнокорейского города Поханг. Перспективы сотрудничества в сфере туризма и других областях обсудили в ходе рабочей встречи вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский и мэр Поханга Ли Ганг Док в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По мнению главы южнокорейской делегации Ли Ганг Дока, появление в регионе филиалов самых знаменитых российских объектов культуры – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, работа Приморской сцены Мариинского театра и Приморского океанариума, а также наличие в крае исторических достопримечательностей, связанных с Кореей, служит залогом высокого интереса к Приморью корейских туристов, в том числе жителей Поханга.

«Поэтому нам нужно развивать в первую очередь транспортное сообщение. Сейчас Приморский край и Поханг связывают различные морские грузовые перевозки, но нам нужно поставить задачу по открытию круизных и паромных линий. Кроме того, одна из новых авиакомпаний, работающих в нашем городе – AirPohang, заинтересовалась развитием прямых чартерных рейсов во Владивосток», – отметил мэр Ли Ганг Док.

Он подчеркнул, что в непосредственной близости к Похангу расположены еще три крупных южнокорейских города, в том числе Пусан. Общее количество населения в них достигает семи миллионов человек.

Евгений Полянский ответил, что администрацией Приморского края уже проработан вопрос об открытии такого чартерного авиарейса. Международный аэропорт Владивосток готов предоставить все необходимое обеспечение авиаперевозчикам, которые проявят интерес к созданию авиасообщения с Похангом.

Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков добавил, что в настоящее время Приморский край и Республику Корея связывают несколько прямых авиарейсов, все они пользуются большим спросом, однако потенциал сотрудничества гораздо шире.

«При наличии безвизового режима между нашими странами увеличение транспортных возможностей российских и южнокорейских граждан имеет важное значение для развития туристских связей. В этом отношении организация чартерных линий, особенно в высокий туристский сезон, очень актуальна. В качестве успешного примера такого взаимодействия можно рассмотреть наше сотрудничество с китайскими партнерами, которые открыли целый ряд чартерных рейсов с третьей декады июня по конец сентября. При режиме открытого неба, который действует сейчас в аэропорту Владивостока, организация таких линий очень проста и эффективна», – отметил он.

В свою очередь представители корейской стороны рассказали, что в настоящее время ведут переговоры с авиакомпанией «Якутия» об открытии с июня по сентябрь следующего года чартерных авиарейсов из Поханга в города России. Иностранные партнеры попросили приморских коллег оказать содействие в развитии указанного проекта.

По мнению Константина Шестакова, авиарейсы в Республику Саха (Якутия), интегрированные с межрегиональными туристскими продуктами, созданными между данным регионом и Приморским краем, будут очень востребованы у корейских туристов.

Также в ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере рыбопереработки и организации корейской образовательной программы для сотрудников нового предприятия, созданного на территории Приморского края при участии южнокорейских партнеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]