Президент поручил обеспечить финансирование регионов на обустройство парков

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров к ноябрю 2017 года обеспечить предоставление субсидий регионам на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе на обустройство городских парков, до 2022 года.

На заседании совета по развитию местного самоуправления в начале августа Владимир Путин заявил, что программа «Комфортная городская среда» должна быть продлена как минимум на три года, но, может быть, и на пять лет. Тогда же президент отметил, что правительству будут даны необходимые поручения о включении этих расходов в бюджет следующего и как минимум последующих двух лет в объеме не меньшем, чем в 2017 году.

«Правительству РФ обеспечить предоставление в 2018–2022 годах ежегодно из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ в объеме не менее предусмотренного на 2017 год на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», – цитирует главу государства kremlin.ru.

Отметим, в краевом бюджете на 2018 и 2019 годы на реализацию приоритетного проекта планируется предусмотреть не менее 80 миллионов рублей ежегодно. Глава региона поручил главам муниципалитетов запланировать средства на софинансирование в бюджетах муниципалитетов.

Работа по благоустройству общественных территорий – парков, скверов и других общественных мест – началась в 2017-м, пилотном, году и будет продолжена в течение следующих пяти лет действия приоритетной программы. В этом году в крае благоустроят шесть парков в Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Дальнегорске и Артеме. Они выбраны жителями населенных пунктов как нуждающиеся в обновлении. В некоторых из них до конца года появятся детские и спортивные площадки и во всех – новые прогулочные дорожки и освещение. Первые объекты после ремонта уже сданы во Владивостоке и Кировском сельском поселении.

Помимо этого, до конца года благоустроят 59 общественных территорий в городах и поселениях края и около 300 дворов.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.

Ранее Владимир Миклушевский призвал жителей края активнее участвовать в реализации проекта, отметив, что именно в решении самих жителей территорий заключается основный принцип программы, такая задача поставлена Президентом страны Владимиром Путиным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]