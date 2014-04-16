Президент поручил обеспечить финансирование регионов на обустройство парков
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров к ноябрю 2017 года обеспечить предоставление субсидий регионам на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе на обустройство городских парков, до 2022 года.
На заседании совета по развитию местного самоуправления в начале августа Владимир Путин заявил, что программа «Комфортная городская среда» должна быть продлена как минимум на три года, но, может быть, и на пять лет. Тогда же президент отметил, что правительству будут даны необходимые поручения о включении этих расходов в бюджет следующего и как минимум последующих двух лет в объеме не меньшем, чем в 2017 году.
«Правительству РФ обеспечить предоставление в 2018–2022 годах ежегодно из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ в объеме не менее предусмотренного на 2017 год на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», – цитирует главу государства kremlin.ru.
Отметим, в краевом бюджете на 2018 и 2019 годы на реализацию приоритетного проекта планируется предусмотреть не менее 80 миллионов рублей ежегодно. Глава региона поручил главам муниципалитетов запланировать средства на софинансирование в бюджетах муниципалитетов.
Работа по благоустройству общественных территорий – парков, скверов и других общественных мест – началась в 2017-м, пилотном, году и будет продолжена в течение следующих пяти лет действия приоритетной программы. В этом году в крае благоустроят шесть парков в Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Дальнегорске и Артеме. Они выбраны жителями населенных пунктов как нуждающиеся в обновлении. В некоторых из них до конца года появятся детские и спортивные площадки и во всех – новые прогулочные дорожки и освещение. Первые объекты после ремонта уже сданы во Владивостоке и Кировском сельском поселении.
Помимо этого, до конца года благоустроят 59 общественных территорий в городах и поселениях края и около 300 дворов.
Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.
Ранее Владимир Миклушевский призвал жителей края активнее участвовать в реализации проекта, отметив, что именно в решении самих жителей территорий заключается основный принцип программы, такая задача поставлена Президентом страны Владимиром Путиным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.09.2017 В 2025 году Дальний Восток должен опередить другие регионы России-Путин
-
26.07.2017 Более 40 млрд рублей направят на благоустройство городов и поселков страны в 2018 году
-
24.04.2017 Губернатор поручил администрации Владивостока активнее работать с жителями по программе благоустройства
-
06.12.2014 Путин поручил предоставить Владивостоку статус свободного порта
-
13.11.2014 Путин поручил в ближайшее время определить источники финансирования строительства завода "Звезда", в том числе за счет бюджета - Мантуров
-
16.04.2014 Путин поручил правительству создать ОЭЗ промышленно-производственного типа во Владивостоке
Добавить комментарий