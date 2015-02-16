Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 17:17
  0

Госавтоинспекция в Приморье отстранила от управления автотранспортом свыше 9 тысяч нетрезвых водителей

Госавтоинспекция в Приморье отстранила от управления автотранспортом свыше 9 тысяч нетрезвых водителей

С начала года полицейские привлекли к ответственности 4882 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 4299 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 619 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 203 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Октябрьском, Надеждинском районах края, а также Дальнегорском и Арсеньевском городских округах. В результате автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды,  получили травмы 7 человек.

Так, 9 сентября в Надеждинском районе  на 693 км автодороги «Уссури» 20-летний водитель  не справился с управлением автомобиля Тойота Королла Филдер и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Тойота Белта. В результате автоаварии получили травмы 4 человека – пассажиры Белта. Водитель Короллы, спровоцировавший ДТП, от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения отказался. В отношении автомобилиста составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, предполагающий административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Врачи, осмотревшие пострадавших, оказали им необходимую медицинскую помощь, в настоящий момент их жизни и здоровье вне опасности. 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривают административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления автотранспортом на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря