Госавтоинспекция в Приморье отстранила от управления автотранспортом свыше 9 тысяч нетрезвых водителей

С начала года полицейские привлекли к ответственности 4882 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 4299 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 619 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 203 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Октябрьском, Надеждинском районах края, а также Дальнегорском и Арсеньевском городских округах. В результате автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды, получили травмы 7 человек.

Так, 9 сентября в Надеждинском районе на 693 км автодороги «Уссури» 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля Тойота Королла Филдер и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Тойота Белта. В результате автоаварии получили травмы 4 человека – пассажиры Белта. Водитель Короллы, спровоцировавший ДТП, от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения отказался. В отношении автомобилиста составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, предполагающий административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Врачи, осмотревшие пострадавших, оказали им необходимую медицинскую помощь, в настоящий момент их жизни и здоровье вне опасности.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривают административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления автотранспортом на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]