Группировка МЧС России завершила аварийно-восстановительные работы в Приморье. Спасатели возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, все поставленные задачи выполнены. Аэромобильные группировки МЧС России, командированные месяц назад в Приморский край для ликвидации последствий циклона, покидают регион. Руководство муниципалитетов и жители торжественно провожают спасателей и поблагодарят за неоценимую помощь.

В торжественной обстановке главы администраций вручили спасателям грамоты и письма благодарных жителей. Сотни таких писем пришли и продолжают поступать в адрес подразделений МЧС России и руководство министерства.

«Ребята сделали самую тяжёлую и грязную работу. Сами мы никак бы не справились, особенно в столь короткие сроки. Вместе со спасателями в наши города и сёла пришли помощь, поддержка, а главное, у людей появились силы, не опускать руки в этой трудной ситуации», - сказал глава Барабашского сельского поселения Валерий Колесников.

Напомним, 7-8 августа удар стихии пришёлся на 6 муниципалитетов - Уссурийск, Хасанский, Михайловский, Надеждинский Октябрьский и Пограничный районы. В результате выпадения обильных осадков в 35 населённых пунктах подтопило свыше 2 500 частных и многоквартирных домов, более 2 400 придомовых территорий и 17 социально-значимых объектов.

С последствиями наводнения жителям пострадавших населённых пунктов помогали справляться спасатели МЧС России из дальневосточных и сибирских регионов, порядка полутора тысяч человек, оснащённых оборудованием и техникой прибыли в Приморский край.

Спустя месяц, активная фаза аварийно-восстановительных работ завершена, администрации муниципальных образований подводят итоги. Сотрудники МЧС России проделали колоссальный объём работ - вывезено порядка 10 000 кубометров мусора, расчищено 3 430 придомовых территорий, откачана вода из 858 подвальных помещений и просушено 495 домов, приведены в нормальное состояние 196 колодцев и 85 сточных канав, 1000 человек получили конкретную помощь по своим заявлениям.

Особое внимание спасатели уделяли пожилым и больным людям, ветеранам, многодетным семьям. Спасатели расчищали дворы, восстанавливали заборы и тротуары, доставляли жителям подтопленных домов продукты питания, медикаменты, оказывали содействие в доставке пенсий и компенсаций.

Кроме проведения основного фронта работ спасатели участвовали в уроках безопасности и обучали школьников действиям в ЧС.

В Хабаровске, Благовещенске, Магадане, Новосибирске, на Сахалине и Камчатке спасателям, прибывающим из длительной командировки в Приморье, также организованы торжественные встречи с хлебом-солью, оркестром, поощрениями и словами благодарности. Достойные проводы спасателей и зоны ЧС и тёплая долгожданная встреча дома - одна из ярких традиций МЧС России.

Все участники ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приморском крае в плановом порядке пройдут медицинское обследование и курс реабилитации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]