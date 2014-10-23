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Вчера, 17:23
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Два человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке

Два человека пострадали в массовом ДТП во Владивостоке

В массовом ДТП на Бородинской пострадали два человека, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vl_crime.

Микрогрузовик двигался с Выселковой в сторону Бородинской. По предварительной информации, у него отказали тормоза. Грузовик врезался в Note, его по инерции откинуло на Hiace, после чего микрогрузовик перескочил через бордюр и начал заваливаться на правый бок, при этом зацепив два припаркованных автомобиля. Помощь врачей понадобилась водителям Note и микрогрузовика.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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