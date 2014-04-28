Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 17:43
  0

Махинации с землей стоили бывшей главе Тимофеевского сельского поселения свободы

Махинации с землей стоили бывшей главе Тимофеевского сельского поселения свободы

Фото: shamora.info

В конце мая 2017 года Ольгинским районным судом вынесен приговор бывшей главе Тимофеевского сельского поселения Ольгинского муниципального района, которая осуждена за пособничество в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и служебный подлог.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурантка дела вступила в сговор с должностными лицами администрации Ольгинского муниципального района, привлекла к соучастию в преступлениях свою подчиненную — специалиста администрации поселения (уголовные дела в отношении указанных лиц выделены в отдельное производство).

Сговорившиеся хотели присвоить земельные участки на побережье залива Владимира Японского моря. Чиновница сначала вносила в похозяйственные книги Тимофеевского сельского поселения заведомо ложные сведения о наличии у подставных лиц земельных участков, с учетом которых составлялись подложные выписки. Потом на основании этих документов участки ставили на кадастровый учет, а позже якобы по договорам дарения земля переходила в собственность третьим лицам. Фактически же переход права собственности осуществлялся за вознаграждение.

В результате Ольгинскому району и Веселояровскому сельскому поселению причинен имущественный ущерб на сумму более 13 млн рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал фигурантку виновной в совершении указанных преступлений.

Учитывая ее состояние здоровья, а также рассмотрение дела в особом порядке, суд назначил подсудимой 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с регистрацией сделок с недвижимостью сроком на 1 год 6 месяцев.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.

Расследование дела осуществлялось Кавалеровским межрайонный отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря