Махинации с землей стоили бывшей главе Тимофеевского сельского поселения свободы

В конце мая 2017 года Ольгинским районным судом вынесен приговор бывшей главе Тимофеевского сельского поселения Ольгинского муниципального района, которая осуждена за пособничество в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и служебный подлог.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурантка дела вступила в сговор с должностными лицами администрации Ольгинского муниципального района, привлекла к соучастию в преступлениях свою подчиненную — специалиста администрации поселения (уголовные дела в отношении указанных лиц выделены в отдельное производство).

Сговорившиеся хотели присвоить земельные участки на побережье залива Владимира Японского моря. Чиновница сначала вносила в похозяйственные книги Тимофеевского сельского поселения заведомо ложные сведения о наличии у подставных лиц земельных участков, с учетом которых составлялись подложные выписки. Потом на основании этих документов участки ставили на кадастровый учет, а позже якобы по договорам дарения земля переходила в собственность третьим лицам. Фактически же переход права собственности осуществлялся за вознаграждение.

В результате Ольгинскому району и Веселояровскому сельскому поселению причинен имущественный ущерб на сумму более 13 млн рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал фигурантку виновной в совершении указанных преступлений.

Учитывая ее состояние здоровья, а также рассмотрение дела в особом порядке, суд назначил подсудимой 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с регистрацией сделок с недвижимостью сроком на 1 год 6 месяцев.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.

Расследование дела осуществлялось Кавалеровским межрайонный отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]