На улице Светланской во Владивостоке начинается демонтаж трамвайных рельсов

На улице Светланской во Владивостоке в ночь с 11 на 12 сентября планируется приступить к очередному этапу дорожных работ. Речь идет об участке от улицы Уборевича до остановки транспорта «ДВГТУ». Ремонт проходит в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На Светланской пройдут работы по демонтажу трамвайных путей, замене основания и восстановлению нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом работ станет укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона и нанесение дорожной разметки.

Работа начнется от остановки транспорта «ДВГТУ» в сторону опор Золотого моста, затем - до Дома офицеров флота и завершится все на участке до Уборевича.

Параллельно с этими работами на Светланской в рамках реконструкции Дома книги (ул. Светланская, 45) на этой неделе начнется устройство бытовой канализации и подключение здания к городскому коллектору, их проведет владелец Дома книги. Таким образом работы начнутся сразу на двух участках улицы Светланской. Работа будет проходить в том же режиме, что и на Народном проспекте: центр дороги будет огорожен, свободными для транспорта останутся по одной полосе в каждую сторону. Работы на объекте будут проходить и днем, и ночью.

Земляные работы на Светланской планируется завершить до конца сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]