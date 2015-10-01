Части амурского тигра и 70 кг дериватов диких животных изъяты у приморца
В Уссурийске при досмотре грузовой машины под управлением 55-летнего жителя Приморского края было обнаружено и изъято 4 фрагмента амурского тигра – верхняя и нижняя челюсть, составные части коленного сустава. Специалисты Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра дали заключение: всё принадлежит как минимум одной особи амурского тигра. Ущерб составляет 1 млн 100 тыс. рублей.
Еще 70 кг ценных дериватов было обнаружено в поселке Терней — по месту проживания приморца. На чердаке нежилого помещения хранились высушенные кости скелета предположительно амурского тигра — ребра, крестец, хвост. Морозильная камера, находящаяся в пристройке к жилому дому, была доверху набита дериватами диких животных.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, сотрудники погрануправления насчитали около 400 различных фрагментов диких животных (конечности, внутренние органы), видовой состав которых и сумма нанесенного ущерба будут определены после экспертизы.
Также предстоит выяснить происхождение изъятых дериватов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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