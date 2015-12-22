В Приморье завершается ремонт цирка

Основные ремонтные работы во Владивостокском цирке завершат к концу октября, затем начнется сложный пусконаладочный процесс.

Сейчас в здании цирка полностью завершены строительные работы, практически завершена отделка помещений. В дизайнерской зоне завершена роспись стен и потолка фресками. В помещениях устанавливается оборудование, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В зрительном уже зале установлены акустические панели, в амфитеатре монтируется 450 комфортабельных кресел, запущена система освещения. Ведется установка покрытия манежа. Параллельно начата процедура закупки холодильного и иного оборудования. В октябре ремонтные работы будут завершены и начнется сложный пусконаладочный процесс.

Также скоро начнется подбор специалистов, которые будут эксплуатировать здание цирка.

Напомним, реконструкция началась в конце 2015 года. За это время старое здание оснастили самым современным оборудованием: здесь установлены датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, автоматизированная системы управления климатом. Полностью изменился и внешний облик цирка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]