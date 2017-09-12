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Масляное пятно стало причиной ДТП на объездной трассе Владивостока

Масляное пятно стало причиной ДТП на объездной трассе Владивостока

Фото: dps_vl

12 сентября утром на объездной трассе со стороны Снеговой Пади в направлении острова Русский двигался "Ниссан Марч". В районе съезда на Дальхимпром, малолитражку закрутило и кинуло на леерное ограждение.
А буквально через минуту в такой же ситуации оказался и водитель "Субару Легаси". Универсал тоже занесло, но он разминулся с "Ниссаном" и врезался в отбойник на противоположенной стороне проезжей части.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, водители машин не пострадали. Им очень быстро удалось понять, что стало причиной их неожиданного заноса. Чуть выше на повороте они обнаружили масляное пятно на асфальте.

Сейчас на месте происшествия собралась внушительная пробка.

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Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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