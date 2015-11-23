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Чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию среди ветеранов спорта пройдет в бухте Лазурная

Чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию среди ветеранов спорта пройдет в бухте Лазурная

Фото: Администрация г. Владивостока

В субботу, 16 сентября, и в воскресенье, 17 сентября, в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурная (спортивная база «Солнечная») состоится чемпионат города по спортивному ориентированию среди ветеранов этого вида спорта. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, это традиционные ежегодные соревнования среди ветеранов спортивного ориентирования. На  чемпионат приезжают люди даже преклонного возраста. Кроме ветеранов в соревнованиях могут принять участие все желающие без ограничений по возрасту.

16 сентября:

до 11.30 – заезд участников, работа мандатной комиссии на месте соревнований, выдача номеров и чипов;

12.30 – открытие соревнований;

13.00 – интервальный старт на дистанции «спринт»;

14.30 – общий старт для групп «open».

17 сентября:

до 11.30 – заезд участников, выдача номеров и чипов;

12.00 – интервальный старт на дистанции «классика»;

13.00 – общий старт для групп «open»;

15.00 – награждение, закрытие соревнований.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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