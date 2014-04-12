Большой этнографический диктант напишут жители Приморья
Жители Приморского края смогут проверить этнографическую грамотность, а также уровень знаний о традициях, культуре и особенностях народов, проживающих на территории России. Большой этнографический диктант пройдет в пятницу, 3 ноября. О времени и месте проведения диктанта будет сообщено позже.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу адмнистрации Приморского края, впервые в этом году в диктанте появится региональная часть – вопросы, касающиеся народов, проживающих на территории Приморского края. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.
В прошлом году впервые был проведт Большой этнографический диктант. Он состоял из 30 вопросов, на которые нужно было ответить за 45 минут. Задания касались культуры и обычаев народов России, этноразнообразия, Конституции РФ и терминологии. В целом, приморцы успешно справились с поставленной задачей, средний балл по региону составил почти 50%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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