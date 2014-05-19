В Находке вынесен приговор бывшему судебному приставу-исполнителю

Находкинским городским судом вынесен приговор бывшему судебному приставу-исполнителю, обвиняемому в получении взятки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Елену Телегину, фигурантка, состоя в должности судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Находкинскому городскому округу, предложила свои услуги по освобождению должника от ответственности по уплате исполнительского сбора.

За денежное вознаграждение в размере 12 тыс. рублей судебный пристав пообещала должнику, исполнительное производство в отношении которого находилось у нее в работе, незаконно освободить его от ответственности по уплате исполнительского сбора и удалить из автоматизированной информационной системы ФССП России соответствующие сведения.

После этого должник (в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент»), действуя под контролем сотрудников ОМВД по г. Находке, перевел на банковский счет должностного лица оговоренную сумму в качестве взятки.

В судебном заседании фигурантка вину в предъявленном обвинении признала, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]