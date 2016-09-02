Около 130 млн долларов планируют вложить корейские инвесторы в развитие Приморья
Консорциум компаний из Республики Корея и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта в рамках третьего Восточного экономического форума подписали соглашение о создании в Приморском крае рыбоперерабатывающего комплекса. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве заключен с «Корея Трейдинг энд Индастриз», «Кореан Сифудс», «Бусан Аторити порт», «Унико Лоджистикс» – крупнейшими южнокорейскими компаниями, развивающими бизнес с Россией на базе порта Пусан.
Предполагается, что рыбопромышленный комплекс будет построен на территории Приморского края в районе мыса Назимова, расположенного во Владивостоке. Для этого консорциум инвесторов должен победить на открытых конкурсных процедурах права пользования данным имущественным комплексом. Площадка обладает всей необходимой инфраструктурой: причальной стеной, доступом к железнодорожному пути, инженерными сетями.
Отметим, в состав нового комплекса войдут холодильник на 50 тысяч тонн единовременного хранения, зоны для перевалки, сортировки и инспекции рыбопродукции, рыбоперерабатывающий комплекс по производству филе, фарша, рыбной муки и жира мощностью до 40 тысяч тонн рыбопродукции в год, административные и офисные помещения.
Общий объем инвестиций в проект составит около 130 миллионов долларов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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