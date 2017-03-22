В Приморье возбуждено свыше 19 тысяч дел за неделю благодаря фоторадарам

На территории Приморского края в автоматическом режиме работают 75 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, за прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 19 тыс. 351 дело об административных правонарушениях. Сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила 11 млн. 579 тыс. 500 рублей. Из них возбуждено за нарушение скоростного режима - 18 тыс. 048 дел на сумму 9 млн 643 тысяч рублей, за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств - 1 263 дела на сумму 1 894 500 рублей.

В отношении граждан, своевременно не оплативших штрафы за нарушение Правил дорожного движения, составлено и направлено в суды 72 административных материала.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фотовидеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]