Во Владивостоке затруднено движение автотранспорта на улице Адмирала Кузнецова
Дорожно-транспортное происшествие затрудняет движение автотранспорта на улице Адмирала Кузнецова. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, в результате ДТП одну полоса движение перегорожена автомобилями.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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