Во Владивостоке затруднено движение автотранспорта на улице Адмирала Кузнецова

Дорожно-транспортное происшествие затрудняет движение автотранспорта на улице Адмирала Кузнецова. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, в результате ДТП одну полоса движение перегорожена автомобилями.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Сен 11 2017 в 6:58 PDT

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]