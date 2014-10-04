В районе бухты Ежовая пропал дайвер

В Приморье продолжаются поиски пропавшего дайвера, который 9 сентября нырял с аквалангом в районе бухты Ежовая. Мужчина должен был выйти на поверхность севернее мыса Поворотный в Партизанском муниципальном районе, но так и не выплыл, предполагают спасатели.

Мужчину пытались найти близкие и полиция, но поиск результатов не дал, им пришлось обратиться в МЧС.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на спасателей, с утра до вечера 10 сентября пропавшего искала группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России. Было осмотрено 5 кв. км акватории бухты Окуневой. Поиск результатов не дал, планировался на 11 сентября. Накануне из-за плохой погоды поиск не проводился. 12 сентября поисковые работы будут продолжены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]