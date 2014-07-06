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Борис Кубай: Тайфун «Талим» угрозы для Приморья представлять не будет

Борис Кубай: Тайфун «Талим» угрозы для Приморья представлять не будет

Фото: Примпогода.ру

— Борис Викторович, каковы, на Ваш взгляд, перспективы у тайфуна «Талим» (Talim), направляющегося к острову Тайвань?

— Пока тайфун идёт над океаном, подпитываясь его энергией и не теряя её за счёт силы трения, перспективы для развития весьма неплохие. А вот выйдя на материк, в район Шанхая, он начнёт остро нуждаться в помощи извне, которой взяться пока неоткуда, север для него перекрыт, вторжения холода ему в тыл не намечается.

Таким образом, этот тайфун, скорее всего, будет обречён на постепенное угасание в районе Шанхая. Непосредственной угрозы для Приморского края он представлять не будет.

— Судя по всему, в ближайшие дни и в Приморье и во Владивостоке будет прохладно, но хочется ещё солнца и тепла. Бабье лето к нам ещё вернется?

— К концу этой недели температура воздуха начнёт постепенно повышаться и в выходные дни воздух будет прогреваться до вполне летних значений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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