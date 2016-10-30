На объездной дороге Седанка - Патрокл легковая догнала авто дорожной службы

ДТП на объездной Патрокл-Седанка. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, перед развязкой на Седанке легковая догнала авто дорожной службы.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]