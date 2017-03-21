В Находке начали бороться с угольной пылью с помощью специального реагента

Специальный состав вещества позволяет создавать особую плёнку, уменьшающую угольную пыль в местах складирования и погрузки угля в Находке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, АО «Находкинский морской торговый порт» начал использовать специальный реагент для пылеподавления – бишофит. Первая партия вещества прибыла в порт и используется на угольных терминалах. При использовании бишофита создаётся так называемая плёнка, которая значительно снижает уровень топливной пыли.

В ближайшее время на производственные площади порта поступит ещё почти 300 кубометров бишофита – соответствующий контракт с поставщиком уже заключен.

В администрации края отметили, что покупка реагента - это один из пунктов комплексного плана по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе, разработанного по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Напомним, на территории Находки открытой перевалкой угля занимаются 10 стивидорных компаний. В рамках исполнения комплексного плана по снижению негативных последствий открытой перевалки угля стивидоры устанавливают новое оборудование по пылеподавлению, строят защитные сооружения, закупают коммунальную технику, а также благоустраивают городские территории. План поручил разработать еще в феврале 2017 года глава региона Владимир Миклушевский, когда собрал за одним столом стивидоров, представителей органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов.

Стивидоры уже ввели в эксплуатацию 15 единиц специального оборудования – пылеподавляющих пушек, снегогенераторов, передвижных поливочных комплексов. Также на территориях углепогрузочных терминалов Находки ведутся строительно-монтажные работы по модернизации пылезащитной инфраструктуры.

Кроме этого, стивидорные компании передали муниципалитету четыре коммунальные машины для уборки улиц. Параллельно реализуются и другие крупные социальные проекты. Так, на бульваре Энтузиастов завершается строительство 800-метровой аллеи. Всего портовики инвестировали в этот проект 10 миллионов рублей. Новая зона отдыха откроется в начале сентября. Кроме того, более 10 городских парков и аллей включены в план благоустройства Находки, средства на реализацию которого направят стивидоры.

Также с начала года стивидорами на улицах Находки высажено почти две тысячи молодых деревьев. Ещё один значимый социальный проект, реализуемый стивидорами, – установка окон в детских учреждениях города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]