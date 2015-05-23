Анонс на 13 сентября
13 сентября в рамках празднования юбилея ВГУЭС во Владивостоке в 10.30 во ВГУЭС в ауд. 1501 пройдет IV Российско-китайский магистерский научный форум «Россия и Китай в условиях многополярного мира: вызовы образованию и науке».
13 сентября во Владивостоке состоится массовый заплыв «Дружба», посвященный окончанию Второй мировой войны. Для участия в заплыве приглашаются все желающие. Среди иностранных гостей мероприятия будут пловцы из Китая. Сбор участников состоится в 9.00 на пляже бухты Патрокл. Старт заплыву будет дан в 11.30 с бухты Соболь. Дистанция заплыва составит два, три и пять километров и пройдет вдоль полуострова Басаргина с финишем в бухте Патрокл.
13 сентября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Йокерит» Хельсинки. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
13-14 сентября г. Уссурийск, ледовая арена. «Тайфун» Приморский край – «Капитан» Ступино. Молодежная хоккейная лига, сезон 2017/18.
13 сентября — День программиста в России.
13 сентября — День парикмахера в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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