В крупных ТЦ Владивостока прошла эвакуация
В крупных ТЦ Владивостока прошла эвакуация покупателей и персонала, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на источники в инстаграм.
Так, ТЦ «Черемушки» оцепили сотрудники полиции, здесь находятся машины пожарной и скорой помощи. Люди уже выведены на улицу. Поступила информация о том, что здание заминировано, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.
Читатели паблика пишут, что похожее происходит в «Мебелях», «Седанке-Сити», магазине «Три кота» в Артеме, магазине «Михайловский» на «Заре» и в «Парусе» на Постышева, автовокзал на Русской тоже был эвакуирован.
Как сообщает инстаграм dps_control, эвакуация в «Седанке-Сити» была связана с сообщением о заложенном взрывном устройстве. Специалисты оперативно проводят работу по поиску взрывчатки. Если никаких опасных предметов не обнаружится, все посетители и работники вернутся обратно в ТРК.
По предварительной информации, в городе и окрестностях проходят учения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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