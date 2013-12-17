Полиция проводит проверку по факту «заминирования» торговых центров и краевого суда во Владивостоке

Посетители торговых центров в Приморье были эвакуированы во вторник из-за анонимных звонков о минировании зданий. Полиция проверяет здания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС. В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего.

Также есть информация о том, что звонивший сообщил о заминировании здания краевого суда во Владивостоке. Сейчас там находятся пожарные.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]