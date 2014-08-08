В ближайшие дни во Владивостоке будет открыт проезд на дороге Снеговая–Горностай

Ремонтные работы в районе Дальхимпрома подходят к концу. В ближайшие дни здесь планируется открыть движение автотранспорта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на управление дорог и благоустройства администрации города.

Напомним, что 20 июля в районе дома № 64 по улице Снеговой начались ремонтные работы. Здесь был полностью демонтирован старый мостовой переход, установлены новые водопропускные трубы большого диаметра, сделаны и заасфальтированы пешеходные дорожки, смонтировано новое дорожное ограждение. Работы планировалось завершить к 10 ноября, но благодаря слаженной работе подрядчиков все работы удалось выполнить раньше.

Движение автотранспорта на данном участке будет открыто в ближайшие дни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]