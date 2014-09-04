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Вчера, 17:17
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В Приморье вынесен приговор группе «черных риэлторов»

12 сентября Приморский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор местным жителям по делу о мошеннических действиях и убийстве, связанных с незаконным завладением правом собственности на квартиры, а также подделке официальных документов. В зависимости от роли каждого в содеянном, действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и др, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

 В августе-сентябре 2013 года в г. Владивостоке гражданин Ермоленко создал организованную группу из четверых человек, в число членов которой  привлек своих знакомых Рябкова и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Организатор предложил подельникам совершить похищение и убийство жителя города Владивостока,  а также мошеннические действия с принадлежащими ему квартирами, расположенными в г. Владивостоке, общей стоимостью свыше 7,5 миллионов рублей.

Зная, что жертва проживал один и нуждался в помощи юриста для оформления наследства в связи со смертью его матери, участники организованной группы подыскали молодую девушку (тоже фигурантку по настоящему делу), которая за обещанное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей под видом юриста, якобы для оказания юридической помощи, вошла к последнему в доверие. Находясь в одном из кафе  районе б. Лазурная в г. Владивостоке, лжеюристка незаметно подсыпала ему в напиток препарат «азалептин», от которого тот заснул. После этого спящего потерпевшего вывезли в лесной массив в окрестности с. Изюбриный Чугуевского района, где он был убит двумя выстрелами из охотничьего ружья в лицо. Уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого в паспорт потерпевшего была вклеена фотография  лица – четвертого участника орггруппы (уголовное дело в отношении которого приостановлено), который за денежное вознаграждение присоединился к действиям членов организованной преступной группы и, используя поддельный паспорт, от имени потерпевшего выступал при оформлении подложных нотариальных доверенностей и продаже одной из  квартир, а также подписывал от имени умершего документы, необходимые для дальнейшего приобретения путем обмана права на его имущество, в том числе наследство.

Всего членами преступной группы были подделаны 5 доверенностей, приобретено право на две квартиры потерпевшего, в том числе путем вступления в наследство, которые затем проданы добросовестными приобретателям, а также похищены денежные средства на сумму свыше 12 тыс. рублей.

Полученными в результате совершения преступлений денежными средствами члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Признав подсудимых виновных в совершении указанных преступлений, суд приговорил руководителя группы Ермоленко к 21 году лишения свободы, Рябкова - к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Девушке-лжеюристке, не принимавшей участие в убийстве, суд назначил 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком  5 лет. В отношении двух остальных членов орггруппы уголовные дела выделены в отдельное производство.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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