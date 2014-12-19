Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 17:34
  0

В Хорольском районе перед судом предстанет лжетеррорист

В Хорольском районе перед судом предстанет лжетеррорист

Фото: UralDaily.ru

В августа 2017 года житель Хорольского района, будучи пьяным, позвонил в отделение скорой медицинской помощи КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница» и сообщил о захвате им заложников. Также он потребовал передать 1,5 млн рублей под угрозой осуществить взрыв в случае, если его условия не будут выполнены.

В ходе проверки выяснилось, что сообщение является ложным, сведения о готовящемся взрыве не подтвердились. Личность лжетеррориста была установлена. На допросе мужчина сказал, что идея о «захвате заложников» пришла к нему под влиянием алкоголя.

Прокурор Хорольского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении лжетерорриста. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря