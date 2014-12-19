В Хорольском районе перед судом предстанет лжетеррорист
В августа 2017 года житель Хорольского района, будучи пьяным, позвонил в отделение скорой медицинской помощи КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница» и сообщил о захвате им заложников. Также он потребовал передать 1,5 млн рублей под угрозой осуществить взрыв в случае, если его условия не будут выполнены.
В ходе проверки выяснилось, что сообщение является ложным, сведения о готовящемся взрыве не подтвердились. Личность лжетеррориста была установлена. На допросе мужчина сказал, что идея о «захвате заложников» пришла к нему под влиянием алкоголя.
Прокурор Хорольского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении лжетерорриста. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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