РЖД могут направить на завершение модернизации Владивостокского тоннеля до 2,4 млрд рублей
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объявило запрос предложений по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Модернизация Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги", говорится в материалах сайта госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млрд 361,333 млн рублей с учетом НДС. Заявки на участие принимаются по 18 сентября включительно, подведение итогов запроса предложений назначено на 27 сентября, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
Срок выполнения работ - с момента заключения договора и по 31 мая 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
10.11.2016 Завод "Звезда" в Приморье потратит 2,6 млрд рублей на строительство набережных
-
12.10.2015 Глава РЖД Олег Белозеров представил нового начальника Дальневосточной железной дороги
-
30.06.2015 В Приморье завершается часть работ по строительству Нарвинского тоннеля
-
01.06.2015 В Приморье завершается часть работ по строительству Нарвинского тоннеля
-
12.08.2014 Второй самолет поставят в Приморье в октябре
-
31.07.2014 Первый самолет будет поставлен в Приморье уже в сентябре
Добавить комментарий