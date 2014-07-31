РЖД могут направить на завершение модернизации Владивостокского тоннеля до 2,4 млрд рублей

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объявило запрос предложений по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Модернизация Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги", говорится в материалах сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млрд 361,333 млн рублей с учетом НДС. Заявки на участие принимаются по 18 сентября включительно, подведение итогов запроса предложений назначено на 27 сентября, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Срок выполнения работ - с момента заключения договора и по 31 мая 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]