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Во Владивостоке состоялась премьера докфильма «Каренина и я». Видеорепортаж Дениса Ивлева

Во Владивостоке состоялась премьера документального фильма «Каренина и я». Это история про норвежскую актрису, которая отправилась по Транссибу в Приморскую столицу, чтобы сыграть роль Анны Карениной на русском языке. Финальной точкой съемок стала сцена Театра имени Горького.

- Я никогда не мечтала сыграть Анну Каренину. Анна Каренина никогда не мечтала встретить любовь.

Звезда норвежского театра Гёрильд Маусет поставила себе почти невозможную задачу: сыграть роль Анны Карениной в России на русском языке. По сюжету она отправляется в путешествие по транссибу от Мурманска до Владивостока, чтобы попробовать понять «русский характер», а в конце пути на сцене театра имени Максима Горького перевоплотиться в героя романа Толстого.

Ефим Звеняцкий, художественный руководитель театра имени М. Горького: «Когда мы приглашали ее на роль Анны Карениной, мы не предугадывали, что будет фильм. Что он будет показываться в Северных столицах и на крупных кинофестивалях».

Еще до начала показа, главная героиня фильма — Гёрильд Маусет прошла по дорожке кинофестиваля «Pacific Meridian». Вместе с ней режиссер картины и муж актрисы — итальянец Томмазо Моттола и сын Бальтазар. Среди гостей и актеры театра имени Максима Горького, они также снялись в картине.

Валентин Запорожец, актер театра имени М. Горького: «Не секрет, что для владивостокских артистов кино это редкое явление и существование актера в кино и на большой сцене — это две разные вещи. Мы получили такой бесплатный урок».

Как отметили создатели картины — актеры Горьковского театра почти моментально нашли общий язык с иностранными коллегами, сказался неоднократный опыт работы в подобных международных проектах. Посмотреть картину все желающие зрители смогут до конца кинофестиваля «Pacific Meridian».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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