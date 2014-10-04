Во Владивостоке состоялась премьера докфильма «Каренина и я». Видеорепортаж Дениса Ивлева
Во Владивостоке состоялась премьера документального фильма «Каренина и я». Это история про норвежскую актрису, которая отправилась по Транссибу в Приморскую столицу, чтобы сыграть роль Анны Карениной на русском языке. Финальной точкой съемок стала сцена Театра имени Горького.
- Я никогда не мечтала сыграть Анну Каренину. Анна Каренина никогда не мечтала встретить любовь.
Звезда норвежского театра Гёрильд Маусет поставила себе почти невозможную задачу: сыграть роль Анны Карениной в России на русском языке. По сюжету она отправляется в путешествие по транссибу от Мурманска до Владивостока, чтобы попробовать понять «русский характер», а в конце пути на сцене театра имени Максима Горького перевоплотиться в героя романа Толстого.
Ефим Звеняцкий, художественный руководитель театра имени М. Горького: «Когда мы приглашали ее на роль Анны Карениной, мы не предугадывали, что будет фильм. Что он будет показываться в Северных столицах и на крупных кинофестивалях».
Еще до начала показа, главная героиня фильма — Гёрильд Маусет прошла по дорожке кинофестиваля «Pacific Meridian». Вместе с ней режиссер картины и муж актрисы — итальянец Томмазо Моттола и сын Бальтазар. Среди гостей и актеры театра имени Максима Горького, они также снялись в картине.
Валентин Запорожец, актер театра имени М. Горького: «Не секрет, что для владивостокских артистов кино это редкое явление и существование актера в кино и на большой сцене — это две разные вещи. Мы получили такой бесплатный урок».
Как отметили создатели картины — актеры Горьковского театра почти моментально нашли общий язык с иностранными коллегами, сказался неоднократный опыт работы в подобных международных проектах. Посмотреть картину все желающие зрители смогут до конца кинофестиваля «Pacific Meridian».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.08.2017 Приморский Академический театр имени Горького открывает юбилейный сезон
-
14.06.2017 Приморская «Горьковка» на пять дней уступила свою сцену Московскому Губернскому театру
-
03.09.2016 Во Владивостоке прошла премьера спектакля "Стена" по одноименному роману министра культуры РФ Владимира Мединского
-
09.03.2016 В Академическом театре имени Горького новый спектакль — «Женитьба Фигаро»
-
31.10.2014 Интервью с главным режиссером театра им. Горького Ефимом Звеняцким
-
04.10.2014 В двухдневное путешествие на "Поезде времени" отправились участники международной акции "Каренина. Живое издание" во Владивостоке
Добавить комментарий