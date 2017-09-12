В Артеме возле кочегарки подожгли уголь, чтобы скрыть факт кражи?
Уголь длительное время бесконтрольно лежал около кочегарки, расположенной в районе военного гарнизона города Артема, и постепенно разворовывался местными оборигенами. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv. А 12 сентября 2017 года жители военного гарнизона стали свидетелями того, как управляющая компания сваливала в общую кучу тлеющий уголь. Судя по всему, таким образом кто-то хочет скрыть факт кражи.
Местные жители просят компетентные органы разобраться в данной ситуации.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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